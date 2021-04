Als Fünfter verpasste der Salzburger Ruderer das Olympiaticket knapp.

Olympia 2021 kommt für Lukas Reim noch zu früh. Doch bei der Qualifikationsregatta im italienischen Varese fehlte dem am Ende fünftbesten Einer-Ruderer weniger auf einen der drei Startplätze in Tokio, als er im Vorjahr wohl selbst gedacht hatte. Der Athlet des Salzburger Ruderklubs Möve überzeugte nach der drittschnellsten Zeit im Vorlauf auch im Halbfinale am Donnerstag. Bei bitterer Kälte, aber ohne jenen Wind, der an den beiden Vortagen keine Bewerbe zugelassen hatte, ruderte der 23-Jährige kontrolliert in die Entscheidung der ...