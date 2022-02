Rückkehrer macht Zeller Eisbären Mut

Henrik Neubauer verstärkt die Pinzgauer im Kampf um die Pre-Play-offs. Entscheidende Phase wird mit Spitzenspiel in Linz eröffnet.

Henrik Neubauers Leidenszeit endet am Donnerstag um 19 Uhr in Linz. Zell am Sees Topstürmer war nach einem schweren Foul vier Monate mit einer Knieverletzung außer Gefecht. Im Duell Zweiter gegen Dritter der Qualifikationsgruppe B der Alps Hockey League kehrt der Austro-Schwede, der im Herbst in zwölf Spielen zehn Treffer erzielt hatte, bei den Steel Wings auf das Eis zurück. "Mit seiner Spielweise, seinem Speed und seinen Abschlüssen hilft er uns sehr", sagt der Obmann der Eisbären, Patrick Schwarz.

Er ist trotz zweier Niederlagen zuletzt zuversichtlich, dass die Zeller in den ausstehenden sechs Runden zumindest den dritten Rang verteidigen und damit in die Pre-Play-offs einziehen. "Es ist aber noch ein langer Weg", sagt Schwarz. Ein Sieg in Linz - Kapitän Hubert Berger, Jürgen Tschernutter und Christian Jennes fehlen weiterhin - wäre auch im Fernduell mit Verfolger Feldkirch von großer Bedeutung. "Wir müssen 100-prozentig konzentriert sein, denn Linz ist eine gute Mannschaft."

In der zweiten Qualifikationsgruppe liegen die Red Bull Juniors als souveräner Tabellenführer auf Kurs Richtung Achtelfinale. Am Donnerstag (19.15 Uhr) empfangen sie das Schlusslicht, die zweite Mannschaft des KAC.