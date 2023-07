Rückreihung bei den Romaniacs verärgerte Walkner

Salzburger verlor durch Streichung eines Checkpoints zwei Plätze und landete auf der dritten WM-Station auf Rang sechs.

Michael Walkner mischt weiterhin in der Hard-Enduro-Weltmeisterschaft ganz vorne mit. Der Gaißauer zeigte sich auf der dritten WM-Station, den Romaniacs im rumänischen Sibiu, von den widriger Bedingungen unbeeindruckt und fuhr als Sechster einen weiteren Spitzenplatz ein.

"Neben mir gingen die Blitze nieder"

Nach dem erfolgreichen WM-Auftakt in Serbien und seiner bereits zweiten Zielankunft beim "Red Bull Erzbergrodeo" hatte Walkner dem als härteste Hard-Enduro-Rallye der Welt geltenden Bewerb in Rumänien entgegengefiebert. "Das Gelände dort liegt mit total gut, da es mir gar nicht steil genug sein kann - je schwerer, desto besser", erklärte der Gaißauer vor dem Rennstart. Zum extrem schwierigen Terrain gesellte sich am ersten Offroadtag gleich noch eine gewaltige Gewitterzone. "Neben mir gingen die Blitze nieder. Mein Kollege Graham Javis und ich haben uns dann gegenseitig beruhigt, so konnten wir noch wertvolle Zeit auf die Spitze gutmachen", berichtet Walkner.

Jubel über Platz drei verstummte

Durch den Regen wurde zudem der Boden zu einem rutschigen Terrain. Vor allem die technisch schwierigen und extrem langen Steilhänge ließen viele Spitzenfahrer verzweifeln. In diesen Passagen spielte Walkner sein Ausnahmekönnen voll aus. der Jubel über Platz drei verstummt aber, nachdem ein Checkpoint gestrichen wurde, was den Salzburger zwei Plätze zurückrutschen ließ. "Da ich in solchen technischen Passagen sehr gut bin, konnte ich viel Zeit gewinnen. Deshalb war ich sehr verärgert über diese nicht nachvollziehbare Entscheidung", betont Walkner, dem am Ende 28 Minuten aufs Podium fehlten.