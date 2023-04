Rücktritt mit fahlem Beigeschmack: Thomas Heissl übernimmt in Bad Ischl

Nur kurze Zeit nach dem wichtigen 4:0-Sieg in Bergheim musste der Salzburg-Ligist Adnet am Freitag eine bittere Nachricht verdauen: Trainer Thomas Heissl legte sein Amt überraschend zurück. Aus gesundheitlichen Gründen wollte der Oberösterreicher eine Pause einlegen, diese dürfte aber nur von kurzer Dauer sein: Bereits ab kommender Woche wird Heissl den Oberösterreich-Ligisten Bad Ischl betreuen.

Nur rund ein Jahr dauerte die Amtszeit von Heissl in Adnet . "Er ist schon länger wegen einer Knöchelverletzung eingeschränkt. Zu uns hat er gesagt, dass er sich in Kürze operieren lassen will und eine längere Pause einlegen muss. Deswegen hat er auch sein Amt niedergelegt", erklärt Adnet-Sektionsleiter Roman Walkner, der bis zum Saisonende nun den beiden Co-Trainern Fatih Yüksel und Andreas Essl auf der Trainerbank vertrauen wird.

Heissl bereits ab Dienstag in Bad Ischl

Eine Pause wird Heissl, laut SN-Informationen, trotz Verletzung nicht einlegen. Der 48-Jährige wird bereits ab nächster Woche den Oberösterreich-Ligisten Bad Ischl, der Anfang der Woche seinen Trainer entlassen hatte, betreuen. "Sollte es tatsächlich stimmen, dann wären wir über die Vorgehensweise natürlich enttäuscht. Zu uns hat er gesagt, dass er erst ab Sommer wieder eine neue Aufgabe übernehmen wird", erklärt Walkner. Dass Heissl Bad Ischl gerne trainieren würde, ist schon länger bekannt. Nun dürfte er die Gelegenheit nutzen. Laut SN-Informationen wird er bereits am Samstag nach dem Meisterschaftsspiel gegen Wallern/St. Marienkirchern der Mannschaft präsentiert.