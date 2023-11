Rund 4 Promille des Landesbudgets sind für den Salzburger Sport reserviert: Dafür werden die Millionen verwendet

Die Vorbereitung der Ski-WM in Saalbach nimmt einen großen Teil der Ausgaben des Landes ein. Das Sportzentrum Rif wird saniert. Weitere Investitionen in die Olympiakader und eine dritte geförderte Trainerstelle.

Mit knapp 15,6 Millionen Euro wolle die Landesregierung im kommenden Jahr auch Schwerpunkte im Sport setzen. Diese Summe sei 2024 im Budget des Landes für den Sport reserviert, heißt es in einer Aussendung des zuständigen Landesrats Martin Zauner (FPÖ). Das sind rund 0,36 Prozent des 4,326 Milliarden Euro umfassenden Landesbudgets.



Knapp vier Promille des Budgets für den Sport

10,6 Millionen entfallen dabei auf Sportförderungen, das Sportzentrum Rif und die Stadiongesellschaft - das sind 600.000 Euro mehr als im Vorjahr. Fünf Millionen Euro sind für die Ski-WM 2025 in Saalbach vorgesehen. "Wir arbeiten daran, dass Salzburg seinen Status als Sportland ausbaut, erfolgversprechende Talente rechtzeitig gefördert werden und die Sportstätten auf Vordermann sind. Wichtig ist gleichzeitig, dass Gewalt im Sport keinen Platz hat und dass vor allem bei Kindern und Jugendlichen die Lust an der Bewegung geweckt wird", betont Landesrat Zauner.



Salzburg fördert Olympia-Talente

Ein Kernprojekt bleibt auch unter Zauner das System des Olympiakaders. 26 Sommersportlerinnen und -sportler werden beim Versuch der Qualifikation für die Sommerspiele in Paris 2024 unterstützt, 21 geförderte Athletinnen und Athleten steuern auf die Winterspiele in Mailand/Cortina 2026 zu. "Das Budget für den Kader der aussichtsreichsten Athletinnen und Athleten für Olympia wird auf 350.000 Euro erhöht. Bis zu 500 Euro pro Monat beträgt die Unterstützung je Kadermitglied, dazu kommen Workshops und trainingsbegleitende Maßnahmen. Wir fördern gezielt unsere Sporttalente für diese Großevents", sagt Landesrat Zauner.



Dritte Cheftrainer-Stelle wird gefördert

Im Vorjahr wurden erstmals zwei hauptamtliche Trainerstellen für Spitzensport ausgeschrieben. In den Fachverbänden Judo und Schwimmen bestehen seitdem jeweils mit 60.000 Euro geförderte Vollzeitstellen. Nun soll das Projekt 2024 auf eine dritte Trainerstelle erweitert werden. Der Auswahlprozess starte nun, betont Zauner.



Modernisierung in Rif

Das ULSZ Rif nimmt eine zentrale Stellung im Salzburger Leistungssport ein. Im kommenden Jahr sind 500.000 Euro für die Planung der Generalsanierung reserviert. Im Vorjahr besuchten rund 330.000 Athletinnen und Athleten jeden Alters und Studierende die Trainings- und Bildungsinfrastruktur. "Hier steht eine grundlegende Modernisierung der in die Jahre gekommenen Gebäude an. Gemeinsam mit Universität und Bund schaffen wir eine adäquate Infrastruktur für die Zukunft", erklärt Zauner.



Saalbach wird 2025 "Ski-Hauptstadt"

Ein Drittel des Sportbudgets fließt in die Vorbereitung der Ski-WM 2025 in Saalbach. "Der Countdown für das Wintersport-Event der Spitzenklasse läuft, die Vorfreude in der Region und bei den Athletinnen und Athleten ist groß", sagt der Sport-Landesrat. Mit fünf Millionen Euro beteiligt sich das Land im kommenden Jahr an Investitionskosten, die auch von Bund und Gemeinde mitgefördert werden.



Rechtzeitige Prävention hilft

Gleich zweifach setzt Zauner auf Prävention. "Der Ausbau der täglichen Bewegungseinheit an Salzburgs Schulen wird vom Land im kommenden Schuljahr mit rund 150.000 Euro unterstützt. Es gibt keine bessere "Einstiegsstelle" in den Sport als im Schulalter, wo die Kinder und Jugendlichen mit Profis die Freude an der Bewegung kennenlernen", sagt der Landesrat. Aber auch Aufklärung und Schutz vor Missbrauch im Sport sind für Zauner wichtig: "Die Fachstelle "Safe Sports" gegen sexualisierte Gewalt und Machtmissbrauch erhält dafür die nötige finanzielle Unterstützung vom Land."