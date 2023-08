Saalfelden: Mit Kantersieg ins Pinzgau-Derby

Im Landescup soll Bramberg für Saalfelden nicht zum Stolperstein werden.

Beim 4:0 gegen Reichenau agierte Saalfelden zwar nicht so souverän, wie es das Ergebnis vermuten lässt, trotzdem feierte der Pinzgauer Westligist den vierten Sieg in Serie. "Mit diesem Saisonstart sind wir sehr zufrieden, so kann es weitergehen", freut sich Johannes Schützinger, der seit Sommer auf der Trainerbank der Saalfeldener sitzt. "Ich hoffe, dass wir im Herbst weiterhin so erfolgreich sein werden und unter den Top-fünf bleiben." Derzeit sind Semir Gvozdjar und Co. der erste Verfolger von Tabellenführer Austria Salzburg.

Der Fokus ist in den kommenden Tagen aber nicht auf die Liga, sondern auf den Landescup gerichtet. In der dritten Runde trifft Saalfelden am Mittwoch auswärts auf den Lokalrivalen Bramberg aus Salzburger Liga. Für Schützinger, der in der vergangenen Saison noch im Oberpinzgau als Coach tätig war, ist es ein besonderes Duell. "Leider bin ich am Mittwoch bei einem Trainerkurs und werde erst in der Schlussphase des Spiels kommen", sagt Schützinger, der gegen seinen Ex-Verein unbedingt gewinnen will. "Wir wollen zeigen, dass wir die Nummer eins im Pinzgau sind. Viele Spieler haben einen Bezug zu Bramberg und sind hochmotiviert."

Aufgrund der Brisanz des Duells verzichtet das Trainerteam des Westligisten auch auf Experimente. Co-Trainer Maximilian Mariacher wird die besten elf Spieler auf das Feld schicken. "Erst im Laufe der Partie wollen wir durchwechseln. Aber das wird vom Spielstand abhängen. Grundsätzlich haben wir derzeit einen sehr guten Kader zur Verfügung und können auch von der Bank Qualität bringen."

In der Regionalliga West geht es für den aktuellen Tabellenzweiten am kommenden Samstag beim SV Dornbirn weiter. Mit einer ähnlichen Leistung wie in den vergangenen Wochen kann die Schützinger-Truppe auch diese Hürde nehmen.