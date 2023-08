Saalfelden: Mit neuer Führung in ruhigere Gewässer - WM-Torhüterin kommt in den Pinzgau

US-Investoren bei den Damen und im Nachwuchs

Und die amerikanischen Geldgeber? Die Kampfmannschaft wird nicht mehr aus Übersee finanziert, dafür der Nachwuchs und die Damenmannschaft. Mit der Gründung des FCPS Campus folgte der Einstieg in die neue 2. Akademieliga. Die Teams der U15, U16 und U18 messen sich in den kommenden Jahren überregional. "Wir wollen unseren Nachwuchs breiter und besser aufstellen. Die Qualität soll von Jahr zu Jahr steigen. Mit der U18 sind wir schon sehr zufrieden, die anderen beiden Teams werden noch Zeit brauchen", erklärt Johannes Schützinger, der nicht nur die Kampfmannschaft trainiert, sondern auch den neuen Campus leitet.

WM-Teilnehmerin in der 2. Bundesliga

Bei den Damen schafften die Pinzgauer den Sprung in die 2. Bundesliga und wollen sich in der neuen Liga etablieren. Helfen sollen dabei acht Spielerinnen aus den USA. Auch eine WM-Teilnehmerin wird in Kürze in den Pinzgau übersiedeln. Die Amerikanerin Olivia Davies-McDaniel, die dank Doppelstaatsbürgerschaft für die Philippinen kicken darf, spielte eine starke Weltmeisterschaft und soll nun in Saalfelden für Furore sorgen.

Bereits gut in Fahrt ist das Herrenteam in der Regionalliga West. Am Samstag siegte die Schützinger-Elf in Wolfurt mit 3:1 und feierte damit den dritten Erfolg in Serie. "Nach dem 0:1-Rückstand haben wir die Partie mit einer sehr guten Mannschaftsleistung noch gedreht. Der Start in die neue Saison ist natürlich überragend", sagt Schützinger, der mit Saalfelden derzeit drei Punkte hinter der Austria auf Platz zwei liegt. Der Aufstieg in die 2. Liga ist heuer kein Thema. "Vielleicht in ein paar Jahren. Aber der ganze Verein muss gesund wachsen und dann sehen wir weiter."