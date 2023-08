Saalfelden: Realismus tut dem Club gut

Nach dem deutschen Ex-Teamspieler Christian Ziege und der Pinzgauer Ikone Markus Fürstaller setzt Saalfelden seit Sommer mit Johannes Schützinger auf einen in der Westliga noch unerfahrenen Trainer. Der 39-Jährige coachte bis auf ein halbjähriges Intermezzo in Golling nur im Unterhaus und soll nun in Saalfelden den ganzen Club auf Vordermann bringen. Trotzdem ist sein Start vielversprechend: Das Herrenteam ist stark in die Westliga-Saison gestartet und im Nachwuchs sind bereits klare Verbesserungen zu sehen. Mit akribischer Arbeit statt Träumereien will er den Verein weiterbringen. Nachdem die unrealistischen Ziele der US-Investoren ganz klar verfehlt wurden, tut dem Regionalligisten ein Mann mit Realitätssinn gut.