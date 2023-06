Saalfelden setzt auf einen neuen Trainer - Koppl angelt sich Ex-Profi

Erfolgscoach Markus Fürstaller zieht sich aus beruflichen Gründen zurück, die Pinzgauer können aber bereits seinen Nachfolger präsentieren. Der Landesligist Koppl kann einen Transferkracher vermelden.

Die zweite Ära von Markus Fürstaller beim Fußball-Regionalligisten Saalfelden ist seit Samstag beendet. "Ich muss mich aus beruflichen Gründen wieder zurückziehen. Es war eine schöne Zeit und wir haben unsere Ziele erreicht", erklärt Fürstaller, der die Pinzgauer nach einem schwachen Saisonstart noch in die Westliga geführt hat. "Die Mannschaft ist intakt und wird auch in der kommenden Spielzeit eine gute Figur abgeben", sagt der scheidende Trainer.

Doppelfunktion für Johannes Schützinger

Bereits am Montag konnten die Verantwortlichen einen Nachfolger präsentieren. Johannes Schützinger, der in den vergangenen sechs Monaten Golling betreut hat, wird ab Ende Juni auf der Seitenlinie stehen. Dass der 39-Jährige nach Saalfelden wechselt, war schon länger beschlossene Sache, für ihn war aber ursprünglich eine andere Position vorgesehen. Schützinger hätte die neue Akademie leiten und die U18 betreuen sollen.

"Es ist jetzt alles sehr schnell gegangen. Ich freue mich auf die neue Aufgabe", erklärt der neue Trainer, auf den nun stressige Monate zukommen werden. "Der Akademie werde ich zusätzlich als Leiter vorstehen, für die U18 werden wir noch einen Betreuer suchen."

Zwei Legionäre verlassen Saalfelden

Nach der erfolgreichen Saison unter Fürstaller setzen sich die Pinzgauer auch in der Regionalliga West ehrgeizige Ziele. "Wir visieren die Top 6 an und ich bin zuversichtlich, dass wir dieses Vorhaben auch in die Tat umsetzen können", erläutert Schützinger, der noch um zwei Führungsspieler bangen muss. Goalie Kilian Schröcker und Moritz Eder spekulieren noch mit Profiengagements. Den Verein fix verlassen werden die beiden Legionäre Nicholas Bianchi und Juan Rodriguez.

Koppl holt namhafte Verstärkung

Eine namhafte Verstärkung konnte der Landesligist Koppl an Land ziehen. Der ehemalige Profi Lukas Schubert, der zuletzt in der Red-Bull-Akademie als Trainer tätig war, wird bei den Flachgauern in Zukunft als spielender Co-Trainer fungieren. Den Deal machte Neo-Trainer Robert Lehmann möglich. "Wir waren schon lange auf der Suche nach einem Trainer und sind nun fündig geworden. Wir sind sehr glücklich, dass wir Robert Lehmann und Lukas Schubert in Zukunft bei uns im Verein haben", freut sich Koppls Obmann Christian Forsthuber.