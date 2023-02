Saalfelden verpflichtet zwei US-Kicker - Schwerverletzter schockt Puch

Wenige Tage vor dem Transferschluss hat Saalfelden noch zwei Legionäre geholt: Der Fußball-Regionalligist sicherte sich die Dienste von zwei Kickern aus den USA. Keine guten Nachrichten gibt es dagegen in Puch: Der Salzburg-Ligist muss im Frühjahr auf einen Führungsspieler verzichten.

Lange hielt sich Saalfelden, das in der Regionalliga Salzburg auf Platz drei überwintert, auf dem Transfermarkt zurück. "Wir hatten mit vielen Spielern aus der Region Kontakt, leider ist kein Transfer zustande gekommen", erklärt Saalfelden-Trainer Markus Fürstaller, der sich nun doch über zwei neue Spieler freuen kann. Juan Alvarez und Nicolas Bianchi übersiedeln von den USA in den Pinzgau und sollen im Frühjahr dabei mithelfen, dass die Fürstaller-Elf die Qualifikation für die Westliga 2023/24 schafft. Während Bianchi direkt aus einem US-College kommt, war Alvarez zuletzt in der Nachwuchs-MLS aktiv. "Beide Spieler haben Potenzial", betont Fürstaller.

Grasegger verletzt sich bei Testspiel schwer

Der Salzburg-Ligist Puch muss einen herben Rückschlag verdauen. Offensivspieler Maximilian Grasegger, der maßgeblichen Anteil an der starken Herbstsaison der Tennengauer hatte, hat sich am Samstag beim Testspiel gegen die Grödig 1b (5:1) das Kreuzband gerissen und wird den gesamten Frühjahr verpassen. "Ein bitterer Ausfall. Grasegger hätte auch im Frühjahr eine tragende Rolle bei uns gespielt", sagt Puchs Sportlicher Leiter Christof Kopleder, der den Ausfall auch mit Winterneuzugang Mersudin Jukic auffangen will.

