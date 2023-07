Saalfelden wehrt "Angriffe" aus der 2. Liga ab - Bischofshofen bangt um Torjäger

Gleich mehrere Saalfelden-Leistungsträger waren ein Thema im Profibereich, die Pinzgauer konnten aber alle vom Verbleib überzeugen.

Nach einer starken Saison 2022/23 in der Fußball-Regionalliga waren gleich mehrere Saalfelden-Spieler in der 2. Bundesliga ein heißes Thema. Kilian Schröcker, der zu den besten Torhütern im Bundesland zählt, absolvierte Probetrainings in Horn und Lafnitz, Abwehrchef Denis Kahrimanovic sowie Semir Gvozdjar wurden vom FAC umworben und Moritz Eder spielte beim GAK vor. Letztendlich können die Pinzgauer aber aufatmen: Das Quartett hatte zwar die Möglichkeit, den Sprung in den Profifußball zu schaffen, entschied sich aber letztendlich für einen Verbleib in Saalfelden.

Quartett bleibt in Saalfelden

"Ich bin froh, dass wir weiterhin auf sie zählen können", betont Neo-Trainer Johannes Schützinger, der auch zwei Neuzugänge begrüßen kann. Tormann Andreas Tokic kommt vom Tiroler Club Mayerhofen, Maurice Entleitner aus Kitzbühel. "Der Kader ist sehr gut besetzt, es kann aber durchaus sein, dass wir uns für die Breite noch verstärken. Bis jetzt bin ich mit der Transferzeit aber sehr zufrieden", sagt Schützinger. Bei der 0:4-Testspielniederlage gegen die Bayern-München-Amateure sah der neue Coach vor allem in der ersten Halbzeit eine sehr gute Saalfelden-Truppe.

Aufholbedarf gibt es für Schützinger noch im körperlichen Bereich. "Im Saisonfinish waren einige Spieler verletzt, da müssen wir physisch noch aufholen." Bereits am Samstag in einer Woche steht in der ersten ÖFB-Cup-Runde das Salzburg-Derby gegen Bischofshofen auf dem Programm.

Bischofshofen sucht Stürmer und Verteidiger

Während der Kader in Saalfelden im Großen und Ganzen steht, ist Landesmeister Bischofshofen noch auf Spielersuche. Neo-Trainer Raphael Laghnej verliert mit Nico Mayer, Pawel Kapsa, Rinor Hulaj (Neumarkt), Kacper Durda und Norbert Lesniak (beide Polen) viel Qualität. Zudem ist der Verbleib von Viktor Drocic äußerst unsicher. Der Torjäger absolviert derzeit einige Probetrainings und wird nach seiner starken Vorsaison wohl nicht zu halten sein. "Er hat in der Vorbereitung noch nicht bei uns trainiert. Es ist aber noch nicht fix, dass er geht", erklärt Bischofshofens Sportlicher Leiter Mario Helmlinger, der derzeit viele Testspieler begrüßen kann.

Neben den Salzburgern Manuel Wallinger (St. Johann) und Dzejlan Halilovic (Thalgau) wurden zuletzt David Pizon (Taxham), Kemal Dervisevic (Liezen), Peter Irsch (Deutschland) und Orlando Azeef (Spanien) unter Vertrag genommen. "Wir halten derzeit noch nach einem Torjäger und einem Verteidiger Ausschau. Ansonsten wird sich nichts mehr tun", sagt Helmlinger.