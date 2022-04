Saalfelden: Ziege tritt zur Seite, Schriebl ante portas

Der Startrainer Christian Ziege legt sein Traineramt in Saalfelden nach der Saison nieder, wird dem Regionalligisten aber erhalten bleiben.

Es hat sich in den vergangenen Wochen bereits abgezeichnet, am Montag ließ der Fußball-Regionalligist Saalfelden die Katze aus dem Sack: Christian Ziege steht dem Verein ab Sommer nicht mehr als Trainer zur Verfügung. Sein auslaufender Vertrag wurde aber trotzdem verlängert. Der Europameister von 1996 wird in Zukunft als Sportdirektor bei den Pinzgauern tätig sein.

"Ich fühle mich in Saalfelden richtig wohl. Daher ist die Freude sehr groß, dass wir nun gemeinsam eine ideale Konstellation für die Zukunft geschaffen ...