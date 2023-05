Saalfeldens Festung fällt in letzter Minute - Bischofshofen nähert sich der Spitze

Die in der Westliga noch sieglosen Pinzgauer kassierten gegen Kufstein die erste Heimniederlage seit einem Jahr. Bischofshofen gewann erneut.

Der Erfolgslauf unter Trainer Markus Fürstaller hatte Saalfelden ins überregionale Frühjahr der besten Regionalligisten aus Salzburg, Tirol und Vorarlberg geführt. Doch in diesem warten die Pinzgauer auch nach der fünften Runde noch auf den ersten Sieg. Im zweiten Heimspiel unterlagen Lukas Moosmann und Co. Kufstein mit 3:4.

Heimserie reißt gegen Kufstein

Es ist dies die erste Niederlage vor eigenem Publikum in dieser Saison, nach neun Siegen und zwei Remis im Grunddurchgang sowie dem Unentschieden in der Vorwoche gegen Reichenau. Während die Kufsteiner, die bereits gegen Bischofshofen beim 4:4 für ein torreiches Duell gesorgt hatten, mit zehn Zählern um den Titel spielen, hält Saalfelden bei zwei Punkten.

Saalfelden verliert in der Schlussminute

Das Spiel nahm am Samstag früh Tempo auf, die Entscheidung fiel aber erst kurz vor Schluss. Raphael Streitwieser hatte Kufsteins frühe Führung zuvor mit einem Doppelpack - von der Strafraumgrenze und nach einem Alleingang - zwischen der 14. und der 17. Minute gekontert. Dieses Spiel wiederholte sich nur wenig später: Die Kufsteiner drehten das Spiel Mitte der ersten Halbzeit binnen zwei Minuten. Es sollte dann bis zur Minute 66 dauern, ehe Philipp Zehentmayr die Hausherren wieder auf einen Punktgewinn hoffen ließ. Doch beim 3:3 blieb es nicht.

"Über weite Strecken richtig gutes Spiel"

Nachdem die Saalfeldener Chancen auf den Siegtreffer ausgelassen hatten, gelang dieser den Gästen in der 90. Minute. "Sehr bitter. Es war ein richtiger Schlagabtausch und ein Duell mit offenem Visier, das wir leider verloren haben", sagt Coach Fürstaller. "Wir haben über weite Strecken der Partie ein richtig gutes Spiel gemacht, aber uns in einigen Situationen in der Defensive nicht mit Ruhm bekleckert. Wir müssen das jetzt so hinnehmen, wie es ist."

Bischofshofen nähert sich Tabellenspitze

Bischofshofen feierte später am Samstag den zweiten Sieg in Folge. Die Elf von Cheftrainer Andreas Fötschl setzte sich gegen Reichenau auswärts mit 3:2 durch. Viktor Drocic traf doppelt, Bogdan Kuksenko, der die Pongauer zuletzt zum Sieg gegen Bregenz geschossen hatte , erzielte den dritten Treffer. Bischofshofen liegt damit nur zwei Punkten hinter dem Spitzentrio Hohenems, Kufstein und Bregenz.