Saalfeldens Kapitänin hat noch viel vor

Sophie Lappe soll die Pinzgauer Fußballerinnen zu weiteren Erfolgen führen - jetzt als Spielerin, irgendwann als Trainerin.

Saalfeldens Start in die 2. Frauen-Bundesliga ist geglückt. Mit einem 2:0-Heimerfolg über Horn bewiesen die Pinzgauerinnen gleich, dass mit ihnen nach dem Aufstieg zu rechnen ist. "Das war ein souveräner Auftritt. Da war keine Spur von Nervosität", sagt Kapitänin Sophie Lappe.

Vom Durchmarsch in die höchste Spielklasse träumt sie nicht. "Wir peilen einen Platz im Mittelfeld an, wollen uns einmal in der neuen Liga etablieren", betont die 17-Jährige, die sich Woche für Woche viel Gegenwehr erwartet. Am Sonntag (14 Uhr) folgt das erste Auswärtsmatch bei der SG FAC/Landhaus, die zum Auftakt gegen den zweiten Salzburger Zweitligisten Geretsberg/Bürmoos 0:0 spielte. "Wir müssen realistisch bleiben. Jedes Team in der Liga ist stark. Wichtig ist, dass wir uns auf uns fokussieren und unser Bestes geben."

Zu erwarten ist, dass Saalfelden noch besser wird. Denn erst vor einer Woche sind drei der neun US-Amerikanerinnen im Kader zum Team gestoßen, darunter Torfrau Olivia Davies-McDaniel, die zuletzt bei der WM dabei war. Gegen Horn feuerte sie noch von außen an. Den internationalen Verstärkungen kann Lappe nur Positives abgewinnen. "Uns freut das alle, weil wir voneinander lernen. Die Spielerinnen aus den USA sind eine Bereicherung", sagt die Pinzgauerin.

Sie soll auch als Trainerin aufgebaut werden. Die ersten Kurse sind absolviert, Erfahrungen sammelt sie in der U11 und bei Frauen-Trainerin Sierra Cristiano. Lappe, deren Verein in den nächsten Jahren auch U16- und U18-Damenteams stellen will, sagt: "Irgendwann will ich dann selbst Cheftrainerin werden."