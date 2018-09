Sabine Hofer bei Masters-WM zum zweiten Mal versilbert

Salzburgs Lauf-Evergreen Sabine Hofer hat bei der Weltmeisterschaft der Leichtathletik-Senioren erneut Edelmetall geholt. Im 10-Kilometer-Straßenlauf wurde sie ebenso Zweite wie vor wenigen Tagen im Crosslauf.

Die 56-jährige Läuferin vom LAC Salzburg erweiterte in Malaga (ESP) ihre stolze Trophäensammlung. Nach Silber im Crosslauf über acht Kilometer schlug sie am Sonntag auch im zweiten Bewerb der World Masters Athletics zu. Im Straßenlauf über 10 Kilometer musste sie sich in 38:58 Minuten in der Klasse W55 nur Sally Gibbs aus Neuseeland (37:10) geschlagen geben. Eine dritte Medaillenchance gibt es für sie noch im Halbmarathon, davor feiert sie am Dienstag ihren 57. Geburtstag.

Hofer hat zwei Mal den Salzburg-Marathon gewonnen, ist 20-fache Landesmeisterin und hält die österreichischen Rekorde im Ultralauf über 100 Kilometer bzw. über sechs Stunden. Im Alter von 50 Jahren hängte die promovierte Informatikerin ihren bisherigen Job an den Nagel, um ein Studium der Molekularbiologie zu beginnen.

Mit Rang fünf im Hammerwurf begnügen musste sich in Malaga Heimo Viertbauer. Der Union-Salzburg-Athlet, vielfacher Titelgewinner bei den Masters, kam in der Klasse M70 auf 46.40 Meter.

