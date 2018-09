Sabine Hofer führt Österreich zu Team-Gold im Halbmarathon

Im Halbmarathon holte die Salzburgerin Sabine Hofer ihre dritte Silbermedaille bei der Senioren-WM der Leichtathleten in Malaga (ESP). Einzel-Gold verpasste sie nur knapp, dafür triumphierte sie mit Österreichs Team.

Bei großer Hitze und starker Luftfeuchtigkeit war die 56-jährige Salzburgerin bis kurz vor dem Ziel auf Goldkurs in der Altersklasse W55. Am Ende musste sie aber die Norwegerin Nina Wavik Ytterstad noch vorbeiziehen lassen, sie siegte in 1:26:15 vor Hofer (1:26:30).

Zusammen mit Andrea Weber (Tirol) und Margit Racz (NÖ) gewann Hofer in der Teamwertung Gold für Österreich. Das rot-weiß-rote Trio blieb nur um 49 Sekunden vor Spanien.

Zuvor war Sabine Hofer bereits im Crosslauf sowie im 10-Kilometer-Straßenlauf Zweite geworden. Über 5000 Meter musste sie sich mit Platz vier begnügen.



