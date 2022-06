Saisonfinale im Fußball-Unterhaus: Fernduelle entscheiden Titelrennen

St. Johann, Seekirchen, Golling und Schwarzach fehlt nur ein Sieg, um ihre Saison zu krönen. Doch die Verfolger lauern.

Vor dem abschließenden Spieltag im Salzburger Fußball-Unterhaus sind von der 2. Klasse bis zur 2. Landesliga alle Meister gekürt. In den höheren Spielklassen lebt die Spannung im Titelrennen noch. Die Entscheidung fällt dabei am Samstag jeweils in Fernduellen.

Westliga: In der Westliga liegt Schwaz uneinholbar voran. Doch St. Johann und Austria Salzburg spielen dahinter noch um den Landesmeistertitel. Die Pongauer gehen als Tabellenzweiter mit zwei Punkten Vorsprung auf den Stadtclub in die finale Runde. Gewinnen sie in Hohenems ...