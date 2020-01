SAK bejubelt Rekordsieg

Die Nonntaler waren bei der 39. Auflage des Salzburger Stiers nicht zu schlagen und sicherten sich durch einen souveränen 5:1-Finalerfolg gegen Hallwang zum sechsten Mal den Turniersieg.

Der Salzburger Regionalliga-Meister SAK ist nicht nur auf dem Rasen, sondern auch in der Halle das Maß aller Dinge. Die von Ex-Teamspieler Roman Wallner betreute Startruppe agierte nach souveränen Auftritten in der Vor- und Zwischenrunde auch am gestrigen Finaltag stark und holte sich, wie im Vorjahr, den Sieg beim Salzburger Stier. Insgesamt bringt es der Traditionsverein damit auf sechs Siege beim Hallen-Klassiker und ist damit alleiniger Rekordsieger.

Auf dem Weg ins Finale gab die Truppe rund um Goalgetter Mersudin Jukic, der sich mit 19 Volltreffern die Torjägerkone sicherte, nur ein Mal Punkte ab. In der Zwischenrunde erreichte Seekirchen gegen den späteren Sieger ein beachtliches 2:2. Mit drei Siegen in der Finalgruppe zog der SAK ins Halbfinale ein. In diesem hielt Grünau zwar lange Zeit gut mit, Jukic spielte aber groß auf uns schoss seine Mannschaft mit vier Treffern zum 4:1-Erfolg.

Für Begeisterung in der prall gefüllten Sporthalle Alpenstraße sorgte aber Hallwang. Der Salzburg-Ligist stellte nach einer roten Karte für Goalie Tobias Hauser am Finaltag Feldspieler Bernhard Löw ins Tor. Der ehemalige Westliga-Kicker interpretierte seine Rolle sehr offensiv, seine technischen Gustostückerl wurden von den Zuschauern frenetisch bejubelt. Endgültig zum "Hallenliebling" stieg der 27-Jährige, der auch ins All-Star-Team gewählt wurde, im Halbfinale auf. Als Hallwang gegen Grödig wenige Minuten vor dem Ende mit 0:1 zurücklag, hielt es Löw nicht mehr in seinem Kasten. Und seine sehenswerten Ausflüge sollten sich bezahlt machen. Mit zwei Weitschusstoren drehte er das Halbfinale und schoss den Außenseiter somit ins Finale. "Eine ungewöhnliche Entscheidung, aber wir haben alles richtig gemacht. Mir hat es Spaß gemacht", erklärte Löw, der auch im Finale wieder zauberte.

Gegen den SAK, der neben Jukic auch noch auf die Hallenspezialisten Benjamin Taferner, Manuel Krainz, Simon Sommer und Alexander Peter setzte, war Hallwang letztendlich aber chancenlos. Bereits nach wenigen Minuten führte der Favorit durch Tore von Taferner und Peter schnell mit 2:o. Danach hielt der Underdog die Partie zwar offen, Philipp Stadlmann und Krainz entschieden das Finale mit ihren Treffern aber endgültig. Nachdem Peter mit seinem zweiten Endspieltor das 5:0 bejubeln konnte, erzielte Daniel Ripic kurz vor dem Ende noch den Ehrentreffer.

Im Spiel um Platz drei setzte sich Grödig, das im ganzen Turnier nur eine Niederlage (Halbfinale) hinnehmen musste, gegen Grünau knapp mit 3:2 durch. Bereits in der Zwischenrunde war für den zweimaligen Sieger Anif Endstation. Der Westligist konnte sich aber trotzdem einen Titel sichern: Die U12 setzte sich im Finale des Junior-Stiers gegen die Alterskollegen aus Seekirchen mit 3:2 durch.