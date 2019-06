SAK holt Ex-Teamspieler

Roman Wallner verstärkt in der neuen Saison das Trainerteam beim ambitionierten Stadtclub. Der ehemalige Torjäger wird vor allem für die Stürmer der Nonntaler zuständig sein.

Während die Suche nach einem zweiten Torjäger neben Mersudin Jukic noch nicht von Erfolg gekrönt war, konnte der Neo-Regionalligist sein Trainerteam namhaft verstärken. Roman Wallner, der seine aktive Karriere vor Kurzem beendet hat, wird Cheftrainer Andreas Fötschl in der kommenden Saison unterstützen. Der ehemalige ÖFB-Teamspieler wird vor allem für die Stürmer der Nonntaler zuständig sein. "Ich werde mich aber nicht nur mit den Spielern der Kampfmannschaft beschäftigen, sondern auch mit den Nachwuchstalenten", erklärt Wallner, der im Besitz der A-Lizenz ist.

Nach seiner erfolgreichen Karriere (Wallner stürmte in seiner besten Zeit unter anderem für Red Bull Salzburg, Rapid Wien, Hannover und Austria Wien) will der gebürtige Steirer im Trainergeschäft Fuß fassen. "Der SAK ist ein ambitionierter Verein und auf mich wartet eine spannende Aufgabe. Genau richtig, um in den Trainerbereich einzusteigen", betont der 37-Jährige, der seine Laufbahn Ende März beim Westligisten Grödig beendet hat.

Beim SAK ist der 29-fache Nationalspieler kein Unbekannter. Unter Martin Hettegger war Wallner in der Rückrunde der Saison 2016/17 schon einmal ein halbes Jahr im Trainerteam der Nonntaler tätig. SAK-Präsident Christian Schwaiger freut sich über den namhaften Neuzugang: "Ich bin froh, dass wir unser Trainerteam mit Roman Wallner verstärken konnten. Unsere Stürmer und Talente können von ihm sehr viel lernen und werden sicher einen Schritt nach vorn machen."