SAK kündigt alle Spieler und Trainer - drohende Insolvenz abgewendet

Der SAK, der noch vor wenigen Monaten vom Profifußball träumte, vollzog am vergangenen Donnerstag eine drastische Maßnahme: Alle Spieler und Trainer wurden mit sofortiger Wirkung gekündigt. Die Spieler reagierten verärgert und überlegen rechtliche Schritte.

Um ein ähnliches Schicksal wie Zell am See, das am Dienstag entscheidet, ob es aus wirtschaftlichen Gründen freiwillig von der Salzburger Liga in die 2. Klasse absteigt, zu vermeiden, zog der Regionalligist SAK am Donnerstag die Notbremse. Alle 22 Spieler ...