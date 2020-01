SAK-Präsident spricht Wechsel-Verbot aus

Um eine drohende Spielerflucht zu verhindern, sprach Christian Schwaiger am Dienstag ein Machtwort. Jukic-Wechsel nach Grödig kein Thema.

Nachdem Präsident Christian Schwaiger am vergangenen Freitag bekannt gab, dass der SAK nicht um die Lizenz für die 2. Liga ansuchen wird und er sein finanzielles Engagement beim Traditionsverein im Sommer stark reduzieren wird, drohte beim Meister der Regionalliga Salzburg noch im Winter der Ausverkauf. Am Montag verabschiedeten sich Benjamin Taferner und Alexander Peter zum Oberösterreich-Ligisten Mondsee, weitere Spieler wurden von Saalfelden, Anif und Clubs aus Oberösterreich kontaktiert. Neotrainer Thomas Hofer, der im Frühjahr trotz Aufstiegsverzicht unbedingt den Titel in der überregionalen Eliteliga holen will, drohte somit einen Großteil seines Teams zu verlieren.

Am Dienstag änderte Schwaiger, der am Wochenende noch sagte, er werde wechselwilligen Spielern keine Steine in den Weg legen, aber seinen Kurs. "Ich bin vor die Mannschaft getreten und habe den Spielern mitgeteilt, dass wir im Winter niemanden mehr abgeben werden. Nur bei einem Angebot eines Profivereins wären wir noch gesprächsbereit." Laut derzeitigem Stand ist die Zukunft derzeit nur bei zwei SAK-Kickern ungewiss: Daniel Raischl könnte noch nach Irland wechseln und Philipp Stadlmann soll ein Thema beim Zweitliga-Leader Ried sein. Der (Noch-) Präsident betont: "Eines ist klar: Wir spielen die Saison anständig fertig und wollen im Frühjahr beweisen, dass wir die beste Mannschaft in der Eliteliga sind."

Das Gerücht, dass Goalgetter Mersudin Jukic noch im Winter nach Grödig zurückkehrt, dementiert Schwaiger, wie Grödig-Boss Christian Haas, heftig: "Ich weiß nicht, wer solche Dinge immer in die Welt setzt, jedenfalls ist absolut nichts dran. Jukic wird im Frühjahr zu 100 Prozent für den SAK spielen." In welcher Form Schwaiger den SAK ab Sommer noch finanziell unterstützen wird, steht für den Unternehmer noch nicht fest: "Darüber habe ich mir noch keine Gedanken gemacht."