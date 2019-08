SAK-Präsident trotz 5:3-Erfolgs sauer

Der Titelfavorit wankte im Aufsteiger-Duell gegen Kuchl, sicherte sich aber den ersten Saisonsieg.

Der SAK spielte am Sonntag in der ersten Halbzeit in Kuchl groß auf und führte zur Pause verdient mit 3:1. "Bei einer besseren Chancenverwertung wäre die Partie zu diesem Zeitpunkt schon entschieden gewesen. Wir haben richtig gut agiert", erklärt SAK-Präsident Christian Schwaiger, der in der Anfangsphase der zweiten Halbzeit seinen Augen nicht traute. In der 46. Minute traf Alexander Hofer zum 2:3, sieben Minuten später bejubelte der ehemalige SAK-Kicker Nikola Trkulja sogar den Ausgleich. Matthias Seidl und Constantin Resch hatten in der Folge sogar Topchancen auf den Führungstreffer für Kuchl.

"Ich war schockiert. Wir dürfen eine so klare Führung nicht aus der Hand geben. Wir haben genügend Qualität im Kader, um das Spiel klar zu gewinnen", betont Schwaiger, der in den nächsten Tagen eine Aufarbeitung der Patzer fordert: "Wir müssen die Fehler analysieren und im Detail besprechen."

Dass der SAK trotzdem seinen ersten Saisonsieg bejubeln konnte, verdankt er Mersudin Jukic und Manuel Krainz. Die Ex-Profis, die bereits im ersten Durchgang netzten, stellten die Weichen noch auf Sieg. In den nächsten Runden fordert Schwaiger aber trotzdem eine Leistungssteigerung: "Bischofshofen und Grünau müssen wir in den nächsten beiden Runden klar schlagen. Das muss unser Anspruch sein."