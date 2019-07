Der SAK unterlag Dienstag der englischen Mannschaft Salford City 0:4 (0:1), bilanzierte aber dennoch hoch zufrieden. Der FC Pinzgau schlug sich gegen Nürnberg wacker.

"Das war eine echte Profitruppe. Aber wie wir dagegen gehalten haben, das hat mir imponiert. So müssen wir auftreten", meinte SAK-Chef Christian Schwaiger. Der FC Pinzgau unterlag nach starker Leistung dem 1. FC Nürnberg nur 0:2 (0:1). Die Nürnberger testen am Mittwoch noch in Bischofshofen (18.30 Uhr).

Quelle: SN