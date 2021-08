Salute: Zum Eishockey-Auftakt hofft man gleich auf das "Stall-Duell"

Für die Spieler von Red Bull Salzburg ist es der erste Saison-Höhepunkt mitten im Sommer: das Red Bulls Salute, das auch heuer wieder in Kitzbühel stattfindet. Die Salzburger treffen am heutigen Samstag (ab 17 Uhr/alle Spiele im Livestream auf der Homepage und bei laola1.at) im Sportpark Kitzbühel auf die weißen Tiger aus Reichenau (Bili Tygři Liberec/CZE), danach duellieren sich Red Bull München und der slowakische Topclub Košice. Das befeuert bei beiden Teams die Hoffnung auf ein weiteres Konzernduell im sonntägigen Finale (ab 19 Uhr).

"Wir haben jahrelang nicht gegen München gespielt, dann gleich vier Mal hintereinander. Das Duell hat immer seinen Reiz", sagt Dominique Heinrich. Für den Salzburger Verteidiger ist es mehr als nur ein Prestigeduell. "Wir wollen an diesem Wochenende gleich den ersten Titel in der Saison holen, insofern ist es gleichgültig, gegen wen wir am Sonntag spielen." Heinrich ist der Routinier in einer neu zusammengestellten Defensive, die zumindest von der Papierform her die beste in der heimischen Liga (startet am 17. September) sein sollte. Mit TJ Brennan und Vincent LoVerde kamen zwei starke Spieler, die auch starke Persönlichkeiten in der Kabine sind. "Vor allem Vincent hat in seiner Karriere auch in den USA schon Titel gewonnen, was nicht oft vorkommt", sagt Heinrich über seinen neuen Kollegen, der zwei Mal den Calder Cup (die Meisterschaft der AHL) gewonnen hat. Mit Keegan Kanzig (fehlt an diesem Wochenende ebenso noch wie Kilian Zündel) kommt noch ein Mann fürs Grobe. "So einen robusten Spieler brauchen wir dringend, wenn wir heuer vermehrt mit jungen Spielern agieren wollen."