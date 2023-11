Salzburg Ducks: Der Mann hinter den Erfolgen im Nachwuchs-Football

Das U-16-Team der Salzburger Footballer steht im Finale der heurigen Meisterschaft. Einen großen Anteil an den guten Ergebnissen hat Amir Pirkhadem, der den Nachwuchs der Ducks aufgebaut hat.

Alles begann vor mittlerweile acht mit einer Handvoll Spieler. Der Footballverein der Salzburg Ducks hatte soeben beschlossen, ein Nachwuchsteam zu gründen.

Zur gleichen Zeit hatte Amir Pirkhadem seine sportliche Karriere mehr oder weniger beendet. "Es gab nur eine Saison, in der ich alle Spiele für die Ducks bestreiten konnte. Ich war leider schon immer recht anfällig, was Verletzungen betrifft", erinnert sich der heute 29-Jährige, der bei den Ducks in der Defensive zum Einsatz kam.

Kreuzbandriss in beiden Knien

Doch die zahlreiche Verletzungen, darunter ein Kreuzbandriss im linken und im rechten Knie, zwangen ihn, sein Trikot an die Wand zu hängen. Nach seiner aktiven Karriere widmete er sich dem Nachwuchs der Ducks. Immer mehr Spielerinnen und Spieler fanden Interesse an dieser Sportart. "Ich bin mit meinen Kollegen von Schule zu Schule gefahren, um für unseren Verein zu werben", sagt Amir Pirkhadem.

Gespräche mit den Eltern und dem Verband

Mit Erfolg. Mittlerweile spielen rund 150 Mädchen und Buben verteilt auf die vier Nachwuchsteams bei den Ducks, es gibt eine U-12, eine U-14, eine U-16 sowie die U-18. "Am Anfang bin ich noch selber auf dem Platz gestanden und habe Anweisungen gegeben. Jetzt kümmere ich mich aber ausschließlich um organisatorische Angelegenheiten", erklärt der 29-Jährige. Dazu gehören Gespräche mit dem Verband und den Eltern, das Organisieren von Freundschaftsspielen oder auch der Einkauf von neuen Trikots.

Die U-16 der Ducks steht im Finale

Große Freude hatte Pirkhadem am vergangenen Wochenende. Am Sonntag gewann die U-16 in einem wahren Krimi gegen die Carinthian Lions und steht damit im Finale der österreichischen Meisterschaft der Division 2. Die Ducks führten bereits mit 12:0, danach drehten die Kärntner auf und gingen sogar mit 20:12 in Führung. "Mein Team hat sich nochmal aufgebäumt und das Spiel gedreht und gewonnen", sagt Pirkhadem, der vor allem die Moral sämtlicher Spielerinnen und Spieler hervorhebt.

Das Finale findet an diesem Wochenende statt. Der Gegner sind die Rangers aus Mödling. "Ich denke, dass in dieser Partie alles möglich ist", sagt Pirkhadem. Nach dem Finale beginnt für ihn zumindest aus sportlicher Sicht eine ruhigere Zeit.