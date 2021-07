Salzburg Ducks: Er sorgt für die Touchdowns

Das Salzburger Football-Team ist noch ungeschlagen. Am Samstag geht es im Halbfinale gegen die Steelsharks um den Einzug ins Finale der Meisterschaft. Ein Spieler steht dabei im Mittelpunkt.

Das Salzburger Football-Team kann in dieser Saison in der 1. Division eine makellose Bilanz aufweisen. Das Team von Coach Nick Johansen gewann alle bisherigen sechs Spiele in Österreichs zweithöchster Spielklasse.

Diesen Siegeszug will der Tabellenführer der Conference B an diesem Samstag um 17 Uhr im Max Aicher Stadion in Maxglan fortsetzen. Dann empfangen die Footballer im Halbfinale um die Meisterschaft in der 2. Liga das oberösterreichische Team der Steelsharks Traun, die den zweiten Platz in der Conference A ...