Salzburg-Duo startet Westliga-Abenteuer

St. Johann und Austria Salzburg fürchten sich nicht vor der Konkurrenz aus Tirol und Vorarlberg. Westliga startet am Samstag mit Derby-Highlight.

Salzburgs Teilnehmer an der Regionalliga West mussten auf den Frühjahrsstart drei Wochen länger warten als das restliche Unterhaus. Dafür starten Austria Salzburg und St. Johann am Samstag mit einem Highlight: Zum Auftakt steht in Maxglan das Derby auf dem Programm. Die Ziele der beiden Vereine sind ähnlich: Mit der Konkurrenz aus Vorarlberg (Hohenems, Admira Dornbirn) und Tirol (Schwaz, Telfs) mithalten und um die vorderen Plätze mitspielen.



St. Johann: Mit einer überragenden Herbstsaison sicherte sich St. Johann den Titel in der Regionalliga Salzburg. Und auch in der Westliga wollen sich die Pongauer nicht verstecken. "Wir werden sicher für jeden Gegner unangenehm zu bespielen sein. Eine Platzierung haben wir nicht im Visier, mein Ziel ist es, am Ende wieder vor der Austria zu sein", erklärt St. Johanns Erfolgstrainer Ernst Lottermoser, der eine schwierige Vorbereitung hinter sich hat: "Wir hatten immer wieder Ausfälle zu beklagen. Durch den späten Start hat sich die Vorbereitung gezogen. Jetzt sind die Spieler aber topmotiviert und freuen sich, dass es endlich wieder losgeht." Auf zwei wichtige Stützen im Mittelfeld wird St. Johann noch länger verzichten müssen: Stefan Sendlhofer (Kreuzbandriss) wird im Frühjahr sicher nicht spielen, Christian Kappacher (Reizung der Achillessehne) fehlt ebenfalls länger. Zum Prunkstück soll die namhafte Offensive werden: Die beiden Torjäger Benjamin Ajibade und Florian Ellmer sowie die Ex-Profis Sandro Djuric und Kenan Kirim haben die Qualität, gegen jeden Gegner treffen zu können.



Austria Salzburg: Große Sorgen hatte im Winter auch die Austria: Trainer Christian Schaider musste teilweise auf zehn Spieler verzichten, zumindest zum Ende der Vorbereitung hat sich das Lazarett gelichtet. Gegen St. Johann werden am Samstag nur René Zia, Alexander Schwaighofer und Luka-Nils Sandmayr fehlen. "In den vergangenen Wochen konnten wir endlich normal trainieren und sind jetzt bereit für den Auftakt", sagt Schaider, der im Gegensatz zu St. Johann den Titel ins Visier nimmt: "Wir wollen ein tolles Frühjahr spielen und haben natürlich den Anspruch, um Platz eins mitzuspielen."

Parallel zum Westliga-Abenteuer laufen bei beiden Vereinen auch die Planungen für die Saison 2022/23, wo es um die Qualifikation für die Regionalliga West gehen wird. Lottermoser und Schaider werden ihren Clubs erhalten bleiben. Und beide Trainer sind zuversichtlich, alle Führungsspieler über den Sommer hinaus halten zu können.