Salzburg Football Team im Finale um die Silverbowl

Das Salzburg Football Team trifft im Finale um die Silverbowl auf die Vienna Vikings II. Salzburgs Headcoach sprach vor der Partie über die Chancen seines Teams und gibt einen Ausblick auf die AFL.

Die Salzburger Footballspieler absolvieren in diesen Tagen ihre letzten Trainingseinheiten. Denn an diesem Samstag (15 Uhr) stehen die Mozartststädter im Finale der Silverbowl, dem Endspiel in der zweithöchsten österreichischen Liga. Einige Zeit gab es Verwirrung um den Austragungsort. Nun steht aber fest, dass die Partie im Innsbrucker Footballzentrum stattfindet.

Die Salzburger treffen im Endspiel auf das zweite Team der Vienna Vikings. Beide Teams haben das Finale ohne Niederlage erreicht. Salzburg bezwang im Halbfinale die Steelsharks Traun klar mit ...