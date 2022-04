Salzburg gehen die Schiedsrichter aus

Fünf Spiele können am kommenden Samstag wegen Personalmangels nicht besetzt werden.

Bereits Anfang der Woche hat sich der Salzburger Fußballverband mit einer dringenden Bitte an seine Vereine gewandt. Damit in der kommenden Runde alle Spiele mit einem Verbandsschiedsrichter besetzt werden können, müssten noch einige Clubs auf den Samstag als Spieltermin verzichten und auf Freitag oder Sonntag ausweichen. Diesem Wunsch sind aber nur wenige Funktionäre nachgekommen: Fünf Spiele gehen am Freitag über die Bühne, sieben am Sonntag. Am Samstag sind derzeit 44 Kampfmannschaftsspiele angesetzt. Fünf - vier in der 2. Landesliga Nord, eines in der 1. Klasse Nord - werden wegen Personalmangels nicht von einem Verbandsschiedsrichter angepfiffen werden. "Drei ehrenamtliche Mitarbeiter haben sieben Tage an dieser Besetzung gearbeitet. Nachdem das Entgegenkommen der Vereine nicht allzu groß war, können wir am Samstag fünf Spiele leider nicht besetzen. Sollten die Vereine noch ausweichen, was bis Donnerstag möglich ist, dann hätten sie einen Schiedsrichter. Ansonsten müssen beide Clubs einen Schiri nominieren und das Los entscheidet, wer das Spiel leitet", betont Schiedsrichter-Obmann Bernd Hirschbichler, der derzeit rund 150 Unparteiische zur Verfügung hat. "Vor sieben Jahren waren es noch über 200. Wir würden aber auch mit dem aktuellen Personal gut durchkommen, wenn mehr Spiele am Freitag oder Sonntag gespielt werden würden. Ich hoffe, dass die Vereine in Zukunft bei den Spielterminen flexibler werden, sonst werden wir weiterhin nicht alle Partien besetzen können."