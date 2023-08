Salzburg lädt wieder zur großen Talenteschau

Der Nachwuchs internationaler Spitzenteams misst sich bei der Next Generation Trophy.

Red Bull Salzburg hat sich international längst einen Namen als Sprungbrett für Fußballtalente aus aller Welt gemacht. Ein Wechsel an die Salzach kann schon in frühen Jahren den Startschuss einer großen internationalen Karriere bedeuten.

Ein Schlüssel zum Erfolg sind Nachwuchsevents wie die Next Generation Trophy, die heuer bereits zum 14. Mal in Salzburg stattfindet. Zu diesem U16-Turnier schicken Topteams aus Nord- und Südamerika, Europa und Afrika ihre größten Talente zum internationalen Kräftemessen. Vergangenes Jahr setzte sich im Endspiel Yeelen Olympique aus Mali gegen Independiente del Valle aus Ecuador durch.

Beide Finalisten sind auch heuer wieder mit dabei. Die Konkurrenz ist allerdings stark. Neben den Red-Bull-Teams aus Salzburg, Leipzig, New York und Brasilien (Bragantino) haben auch der FC Liverpool, Juventus Turin und Atlético Madrid den Turniersieg im Visier.

Salzburg eröffnet am Freitag (11 Uhr) das Turnier in der Akademie Liefering mit seinem Gruppenspiel gegen den FC Kopenhagen. Zweiter Vorrundengegner ist Liverpool (16.20). "Meine Jungs sind voller Vorfreude und stolz darauf, gegen diese Teams antreten zu dürfen. Das wird ein dreitägiges Fußballfest für uns", erzählt Salzburg-Coach Tobias Kern, der sein Team keineswegs chancenlos sieht. "Wenn ich mir unsere ersten drei Wochen der Vorbereitung so ansehe, dann darf man unserer Mannschaft durchaus etwas zutrauen." Lieferings Geschäftsführer Manfred Pamminger sieht das ähnlich: "Sportlich wollen wir natürlich eine gute Rolle spielen, in erster Linie geht es für unsere Jungs aber darum, wertvolle Erfahrungen zu sammeln."

Daten & Fakten:

Gruppe A: Red Bull Salzburg, FC Kopenhagen, FC Liverpool.

Gruppe B: Red Bull Bragantino, Atlético Madrid, Club Brugge.

Gruppe C: RB Leipzig, Juventus Turin, Yeelen Olympique.

Gruppe D: New York Red Bulls, Independiente del Valle, Sporting Lissabon.

Spielplan − Donnerstag: Gruppenphase (11 Uhr).

Freitag: Viertelfinale (9.30), Platzierungsspiele (11.40), Halbfinale (15.35).

Samstag: Platzierungsspiele (9.30), Spiel um Platz 3 (12), Finale (13.30).

Sieger 2022: Yeelen Olympique.