Salzburg-Ligist Altenmarkt holt Torjäger zurück

Der Pongauer Salzburg-Ligist sichert sich die Dienste von Angreifer Mario Lürzer. Für den 28-Jährigen, der einige Jahre in Golling und zuletzt bei Regionalligist Anif stürmte, ist es eine Rückkehr an eine alte Wirkungsstätte. Altenmarkt will sich mit diesem Transfercoup aller Abstiegssorgen entledigt haben.

SN/krugfoto/Krug Daniel sen. Mario Lürzer verlässt Anif nach nur einem halben Jahr und kehrt nach Altenmarkt zurück.