Salzburg-Ligist Bürmoos präsentiert neuen Trainer

Nach dem überraschenden Abgang von Bernhard Kletzl, der in Zukunft den Regionalligisten Anif betreuen wird, war Bürmoos wenige Tage vor dem Vorbereitungsstart auf Trainersuche. Diese ist seit Freitag aber beendet: Josef Bauer wird den Salzburg-Ligisten ab sofort betreuen.

"Ich bin froh, dass wir dieses Thema erledigen konnten", atmet Bürmoos-Obmann Robert Eckschlager tief durch. "Mit Josef Bauer haben wir einen erfahrenen Trainer verpflichtet, der sicher sehr gut zum Verein passt." Bauer, der in seiner Trainerkarriere unter anderem Hallwang, Straßwalchen und St. Johann erfolgreich coachte, war zuletzt beim oberösterreichischen Erstklässler Frankenmarkt tätig. Der 54-Jährige freut sich auf die neue Aufgabe: "Eine reizvolle Herausforderung, die ich sehr gerne annehme. Ich kenne Robert Eckschlager schon sehr lange und ich bin überzeugt, dass wir sehr gut zusammenarbeiten werden."

Nach Leitz auch Kuka weg?

Neben Kletzl, der seinen kompletten Trainerstab und auch Stürmer Daniel Leitz nach Anif mitgenommen hat, könnte Bürmoos noch einen weiteren Offensivspieler verlieren: Auch Enis Kuka steht kurz vor einem Wechsel nach Anif. "Er ist seit längerer Zeit nicht mehr erreichbar. Ich gehe nicht davon aus, dass er in der neuen Saison noch für uns spielt", betont Eckschlager. Ob Bürmoos in der Offensive noch nachrüstet, will der Obmann erst entscheiden. "Wir sind auch ohne Leitz und Kuka gut aufgestellt." Das Saisonziel ist klar: Bürmoos will in der Salzburger Liga in die Top 6 und damit den Sprung in die Salzburger Liga schaffen.