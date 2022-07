Salzburg-Ligisten stolpern im Landescup

Puch, Adnet und Bürmoos gingen in der Vorrunde die Kräfte aus.

Während Neumarkt, Bergheim, Eugendorf und Altenmarkt die erste Hürde im Fußball-Landescup genommen haben, sind drei Teams aus der Salzburger Liga in der Vorrunde an Landesligisten gescheitert. Nachdem Puch von Faistenau nach 2:0-Führung im Elfmeterschießen gestoppt worden und Bürmoos in St. Koloman ausgeschieden war, unterlag Adnet am Samstag in Köstendorf 0:3. "Wir haben sehr diszipliniert gespielt, aber Adnet hat am Vortag noch getestet und war nicht topfit", sagt Köstendorfs Trainer Wolfgang Denk, der vor dem nächsten Gegner warnt. "Oberalm würde in unserer Liga sicher eine gute Rolle spielen."

St. Koloman, das in die erste Saison in der 1. Landesliga startet, drehte das Duell gegen anfangs druckvolle Bürmooser in der zweiten Halbzeit. Nach Florian Wallingers 1:1 traf Alexander Schorn vom Strafraumeck ins Kreuzeck. "Wir haben noch Steigerungsbedarf, aber es geht in die richtige Richtung", sagte St. Kolomans Coach Markus Hofer nach dem 2:1-Sieg. Danach verabschiedeten sich acht Kicker in den Urlaub. "Gegen Koppl wird es schwierig."

Landescup-Vorrunde - Samstag: Unken - Piesendorf 1:2 (0:0), Großarl - Annaberg 3:4 i. E. (2:2, 0:2), Muhr - Mauterndorf 1:2 (1:1), Fuschl - HSV Wals 8:2 (4:0), Köstendorf - Adnet 3:0 (2:0). Freitag: Faistenau - Puch 5:4 i. E. (2:2, 1:2), St. Koloman - Bürmoos 2:1 (0:1), Gneis - Eugendorf 0:5 (0:1), Lenzing - Taxenbach 5:0 (3:0), Oberhofen - Bergheim 1:3 (1:2), Mariapfarr - Altenmarkt 2:3 (1:2), Elixhausen - Neumarkt 1:2 (0:1), Hüttschlag - Eben 1:3 (0:1). Lamprechtshausen trat gegen Siezenheim nicht an.