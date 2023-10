Salzburg gewinnt in Linz mit 4:3 nach Penaltyschießen

Eisbullen lagen gegen Black Wings bereits mit 1:3 zurück. Ryan Murphy traf als einziger Penaltyschütze.

Zurück in der ICE Hockey League ist der EC Red Bull Salzburg gleich wieder auf die Siegerstraße zurückgekehrt. Wie in der Champions League ging es für die Eisbullen auch am Freitag in Linz in die Verlängerung, die sie diesmal unbeschadet überstanden. Im Penaltyschießen erzielte Ryan Murphy den entscheidenden Treffer zum 4:3-Auswärtssieg.

Den Führungstreffer der Black Wings glich Adam Payerl zweieinhalb Minuten später im Powerplay aus (37.). Einen Doppelschlag der Linzer im Schlussdrittel (45., 48.) beantworteten Lucas Thaler (55.) und Troy Bourke (58.) noch rechtzeitig. Im Penaltyschießen ließ Salzburg-Keeper David Kickert keinen Puck passieren, Murphy verwandelte als zehnter Schütze. "Wir haben nach dem letzten Spiel in Belfast wieder einen Schritt nach vorn gemacht", meinte Torschütze Thaler. Am Sonntag (17.30 Uhr) ist in der Eisarena Bozen zu Gast.

Linz − RB Salzburg 3:4 n.P. (0:0, 1:1, 2:2; 0:1). Tore: Bretschneider (35.), Knott (45.), Stuart (48.) bzw. Payerl (37./PP), Thaler (55.), Bourke (58.), Murphy (65./entscheidender Penalty).