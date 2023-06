Salzburg Open: "Thiem gegen Ofner wäre das Traumfinale"

Der ATP-Challenger-125-Turnier lockt Österreichs Tennis-Zugpferde und zahlreiche Top-120-Spieler in den Volksgarten. Familienfreundlichkeit als Trumpf.

Bereits zum dritten Mal bringen die Sparkasse Salzburg Open heuer Tennis der absoluten Spitzenklasse nach Salzburg. Nach der Premiere 2021 in Anif hat das Turnier mittlerweile im Volksgarten seine feste Heimat gefunden. Mit der Verpflichtung von Dominic Thiem ist dem Veranstalter schon vergangenes Jahr ein großer Coup gelungen. Auf der Tennisanlage des STC beendete die ehemalige Nummer drei der Welt damals auch eine über 400 Tage lange Durststrecke ohne Erstrundensieg, scheiterte schließlich aber im Achtelfinale am Argentinier Facundo Bagnis.

Trotzdem dürfte sich Thiem gerne an seinen Auftritt in Salzburg zurückerinnern, immerhin sagte er auch für das am 9. Juli mit der Qualifikation startende Turnier vorzeitig zu. Nicht nur deshalb läuft der Ticketverkauf bislang bestens. "Schon vor der Zusage von Dominic war der Andrang auf Karten groß. das Finalwochenende ist bereits so gut wie ausverkauft", erklärt Turnierdirektor Günter Schwarzl. Denn längst ist Thiem nicht mehr das einzige rot-weiß-rote Zugpferd. So hat Sebastian Ofner Österreichs langjährige Nummer eins nicht nur in der Weltrangliste überholt, sondern auch in der Gunst vieler heimischer Tennisfans.

"Wir sind froh, dass beide bei uns antreten. Unser absolutes Traumfinale wäre natürlich Thiem gegen Ofner. Dieses Duell wollen viele Leute sehen, da wäre eine grandiose Stimmung am Court garantiert", meint Schwarzl. Als echter Lokalmatador hat zudem auch heuer wieder Lukas Neumayer eine Wildcard erhalten. Das Toptalent aus Radstadt sorgte vergangenes Jahr sogar für die größte Sensation des Turniers, indem Neumayer den topgesetzten Franzosen Arthur Rinderknech im Achtelfinale eliminierte. Heuer ist das Turnier aber noch einmal stärker besetzt.

Allein zehn der bislang gemeldeten Spieler sind unter den Top 120 der Welt. Die aktuelle Nummer eins ist der spanische Weltranglisten-53. Roberto Carballés Baena. "Wir rechnen aber damit, dass noch weitere Topspieler dazukommen, die in Wimbledon früh ausscheiden", versichert Turnierdirektor Schwarzl.

Besonderes Augenmerk legt das Turnier heuer auch auf seine Familienfreundlichkeit. So wird die zweite Eisfläche der Eisarena kurzerhand in ein kleines Kinderparadies verwandelt, in dem die Kleinen professionell betreut werden, während die Erwachsenen am Tenniscourt sitzen. Und auch sonst will das Turnier weiter wachsen. Derzeit noch als 125er-Challenger geführt, wird ein Aufstieg in die neue 175er-Kategorie ins Auge gefasst.