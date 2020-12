Salzburg rüstet sich für Volleyball-Marathon: Vier Spiele in acht Tagen

Nach etlichen coronabedingten Ausfällen geht es für die PSVBG Salzburg vor Weihnachten Schlag auf Schlag. Am Samstag beginnt ein Spielmarathon für das Sernow-Team.

Die gute Nachricht: Wenigstens der Reisestress hält sich in Grenzen. Nur eines der vier Spiele der bevorstehenden Woche ist auswärts zu bestreiten, nämlich jenes am Samstag in Korneuburg bei Bisamberg. Danach gastieren Trofaiach/Eisenerz (Dienstag), Sokol/Post (Samstag) und Hartberg (Sonntag) in der "Festung Rif". "Wir haben diese Woche gut trainiert, nochmals einiges für die körperliche Fitness getan und wollen nun versuchen, in den vier anstehenden Spielen unsere Siegesserie fortzusetzen", sagt PSVBG-Trainer Uli Sernow. Das Schlusslicht werde nicht auf die leichte Schulter genommen: "Alle Vereine in der 1. Bundesliga sind in dieser Saison sehr ernst zu nehmen und verfügen über starke Mannschaften, die uns alles abverlangen werden."

Der Lockdown im Tennengau und mehrere Covid-19-Fälle im Team hatten zum Ausfall von drei Ligaspielen sowie einer Cup-Partie des Salzburger Clubs geführt. Kapitänin Paige Hill sagt: "Wir freuen uns auf die Herausforderungen der nächsten neun Tage und werden alles versuchen, um in jedem Spiel eine stabile sehr gute Leistung zu zeigen. Gegen jedes Team müssen wir ständig Druck ausüben und selbst eine Topleistung zeigen." Am Ende des Marathons sollte ein Top-3-Platz in der Tabelle stehen. Bislang ist die Truppe mit sechs Siegen in sieben Spielen Fünfter in der recht unrunden Ligatabelle.

Herren müssen bis nach Neujahr warten

Die PSVBG-Herren in der 2. Bundesliga müssen weiter pausieren und auf eine Saisonfortsetzung nach dem Jahreswechsel hoffen. Nach den neuen Beschlüssen der Bundesregierung zur Eindämmung von Covid-19 dürfen weiterhin nur Clubs aus österreichweiten Ligen den Spielbetrieb fortsetzen.

Quelle: SN