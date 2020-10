Salzburg startet ein Casting für Olympia

Bis zu den Sommerspielen 2024 in Paris soll Salzburg wieder ein schlagkräftiges Team haben. Mit Landesgeldern für einen Olympiakader.

Salzburg sieht Handlungsbedarf bei kommenden Olympiastartern bei Sommerspielen. Bei den Spielen in Rio 2016 waren fünf Teilnehmer dabei - nur 2008 in Peking war es mit vier Starterinnen und Startern das kleinste heimische Team bei den vergangenen zwölf Sommerspielen gewesen.

Bis zu den Sommerspielen 2024 in Paris will Sportlandesrat Stefan Schnöll wieder ein schlagkräftiges Team haben. Verantwortliche aus allen Sommerfachverbänden haben 49 Athletinnen und Athleten nominiert, 15 Sportlerinnen und Sportler können bis 2024 in den Genuss eines speziellen ...