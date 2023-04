Salzburger 49er-Duo fehlte zum Abschluss der Silberflotte der Speed

Prettner/Flachberger nach Rückfall auf Rang 31 bei der "French Olympic Week" enttäuscht: "Die aktuellen Ergebnisse sind nicht akzeptabel."

Nach dem starken Saisonstart mit Bronze bei der Lanzarote International Regatta Mitte Februar haben Keanu Prettner und Jakob Flachberger ihr hoch gestecktes Ziel bei der topbesetzten "French Olympic Week" vor Hyères klar verfehlt. Nachdem sie den angepeilten Aufstieg in die Goldflotte nur knapp verpasst hatten, lief es auch in der Silberflotte (vor allem am Finaltag) nicht nach Wunsch. Das 49er-Duo vom Wolfgangsee verlor zum Abschluss noch vier Ränge und landete im Endklassement nur auf Rang 31.

Absage kostete die letzte Chance

"Wir haben, speziell in der Qualifikation bei Starkwind, zu viele Fehler gemacht. Wir wissen aber, wo unsere Potenziale liegen und wie wir sie steuern können", resümierte Steuermann Prettner. "Für die nächsten Wettkämpfe müssen wir uns auf jeden Fall steigern, die aktuellen Ergebnisse sind nicht akzeptabel." Die Probleme begannen schon am ersten Wettkampftag, als das Duo nach gutem Auftakt mit den Plätzen zwölf und sieben bei hohem Wellengang kenterte und so gleich sein Streichresultat kassierte. Danach arbeiteten sich Prettner und Flachberger mit den Rängen zwölf und sechs zwar wieder nach vorne, da aber ein drittes Rennen gestrichen wurde, fehlten ihnen am Ende als 28. sechs Punkte auf die für die Goldflotte qualifizierten Top 24. "Mit einem weiteren Race wäre es sich vielleicht noch ausgegangen", beklagte Prettner enttäuscht die verpasste Chance.

"Wir waren gefühlt immer auf der falschen Seite"

Der Auftakt der Silberflotte verlief dann wieder vielversprechend. Nach einem fünften und siebten Platz lagen nur mehr zwei Boote vor den Salzburgern. Statt wie erhofft noch an die Spitze zu stürmen, fielen sie jedoch am Schlusstag mit den Rängen 13, 8, 15 und 19 auf den 31. Gesamtrang zurück. "Wir haben heute vom Speed her nicht mithalten können und waren auch gefühlt immer auf der falschen Seite. Egal, was wir probiert haben, wir waren an der ersten Luv-Tonne immer hinten. Im Endeffekt können wir mit diesem Tag und insgesamt mit der Regatta nicht zufrieden sein", sagte Prettner.