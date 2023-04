Salzburger 49er-Duo will beim WM-Test weniger riskieren

Prettner/Flachberger haben in Frankreich das Medalrace im Visier.

Bei der Princess Sofia Trophy vor Palma de Mallorca waren Keanu Prettner und Jakob Flachberger vor zwei Wochen Österreichs bestes Team in der 49er-Klasse. Das Segelduo vom Wolfgangsee landete in der Endabrechnung zwei Plätze vor den Olympia-Zehnten von Tokio, Benjamin Bildstein und David Hussl. Trotz des Prestigeerfolgs waren die beiden aber nicht wirklich zufrieden, verpassten sie doch nach einem Fehlstart in der Qualifikationsphase den anvisierten Sprung in die Goldflotte und mussten sich am Ende mit Platz 30 begnügen.

Bei der French Olympic Week vor Hyères wollen die Salzburger wieder weiter vorn mitmischen. "Unser Ziel ist es, die Goldflotte zu erreichen - und dann den Einzug ins Medalrace zu schaffen", erklärt Steuermann Prettner. Die ersten drei Tage auf dem Wasser waren auf jeden Fall vielversprechend. "Wir haben am Setup etwas geändert und sind wieder schneller geworden", verrät Prettner.

Der Wetterbericht für den Regattastart am Montag macht Vorhersagen allerdings schwierig. "Die Bedingungen werden sicher anders sein als bei unseren Trainingsfahrten. Denn für die nächsten zwei Tage ist Starkwind angesagt", erläutert der 23-jährige Strobler. So könnte wegen des Mistrals sogar der Regattastart ins Wasser fallen. "Die Bedingungen können hier aber generell sehr flexibel sein, von Tag zu Tag anders. Wir müssen maximal konzentriert bleiben", weiß Prettner. Einen Fehlstart wie vor Palma wollen sie auf jeden Fall vermeiden. "Wir werden sicher ein bisschen weniger Risiko am Start nehmen", betont der Salzburger, der die Regatta als guten WM-Test einschätzt. "Die Konkurrenz wird ident zu jener im August in Den Haag sein und wenn wir uns hier unter den besten zehn Booten platzieren, dann können wir das auch bei der Weltmeisterschaft."