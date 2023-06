Salzburger Afghane lief nach 105 km Hand in Hand aufs Podest

Hekmatullah Darwishi bildete auf den letzten Kilometern des mozart 100 ein Team mit dem Briten Jack Chamberlain. "Das war der schönste Zieleinlauf, den ich bisher erlebt habe."

Hekmatullah Darwishi präsentierte sich in seiner neuen Heimat einmal mehr von seiner besten Seite.

Vor dem Start hatte sich Hekmatullah Darwishi ganz bescheiden gegeben. Sein Ziel beim mozart 100 sei das Erreichen der Top 20, meinte der in Salzburg lebende Afghane. Sollte er unter die besten zehn laufen, würde er sich aber noch mehr freuen. Damit hatte der 2012 - und damit ausrechnet im Premierenjahr des Salzburger Trailrunningevents - nach Österreich Geflüchtete offensichtlich gehörig tiefgestapelt. Denn am Samstag lief er auf dem Maximaldistanz von 105 km erneut aufs Podest.

Nur zwei waren schneller

"Ich hab mich von Beginn an sehr gut gefühlt und bin ganz locker ohne viel Druck gelaufen", erzählt Darwishi. Sein lockerer Lauf war dennoch zu schnell für den Großteil des Feldes. Einen flotteren Schritt hatten lediglich Luke Grenfell-Shaw, der einen souveränen Start-Ziel-Sieg feierte, und der Franzose Baptiste Petitjean, der letztlich mit einer knappen Stunde Rückstand auf den Briten Zweiter wurde.

Arbeit für den Supporter

"Ab dem Wolfgangsee wollte ich ein bisschen schneller laufen, und das hat auch gut geklappt", berichtet Darwishi, dessen Körper dann aber doch auch langsam Verschleißerscheinungen zeigte. So musste sich Supporter Marian nicht mehr nur um den Getränkevorrat kümmern, sondern auch mit Tapes und Blasenpflege aushelfen. In Koppl wurde Darwishi schließlich vom Briten Jack Chamberlain eingeholt.

Neuen Freund gefunden

"Er war wie ich schon ganz schön fertig und hat zudem kein Wasser mehr gehabt. Da habe ich ihm ein bisschen ausgeholfen und wir haben wir beschlossen, wir laufen zusammen ohne großen Druck weiter", verrät der 31-jährige Gnigler. So bildeten die beiden ein Team und passierten am Ende nach 11:35 Stunden Hand in Hand als Dritte die Ziellinie auf dem kapitelplatz. "Das war der schönste Zieleinlauf, den ich bisher erlebt habe. Besser kann man es sich nicht wünschen. Mit Heki habe ich einen neuen Freund gefunden", zeigte sich Chamberlain begeistert.