Salzburger blasen im neuen Jahr zur Attacke

Ducks freuen sich auf neues Footballzentrum und Rückkehr von Manuel Jovic. Ravens aus Bischofshofen wollen in höherer Liga die Klasse halten.

Gab es vor Corona noch vier American-Football-Clubs in Salzburg, hat sich deren Zahl in der Pandemiezeit auf zwei halbiert. Um die Zukunft des Sports im Bundesland muss sich dennoch niemand Sorgen machen. Denn sowohl bei den Ducks in der Landeshauptstadt als auch bei den Ravens aus Bischofshofen sind Ambitionen und Begeisterung groß.

Nach ihrem Blitzaufstieg in die AFL haben die Ducks heuer eindrucksvoll bewiesen, dass sie zu den besten Clubs in Österreich gehören. Zwar reichte es am Ende lediglich zu Platz sieben, doch das soll erst der Start gewesen sein. "2022 war ein Jahr für Wachstum und Entwicklung. Wir haben großen Charakter gezeigt und auch die vielen schmerzhaften Niederlagen gut weggesteckt", erklärt Cheftrainer Nick Johansen, der die Salzburger auch in der kommenden Saison gemeinsam mit Rick Rhoades coachen wird. Zudem hat Quarterback Kris Denton seinen Vertrag erneut verlängert. "Sie sind trotz sehr guter Angebote aus dem Ausland bei uns geblieben. Das ist für das Team wahnsinnig wichtig", sagt Obfrau Christine Gappmayer.

Mit dem 32-jährigen Routinier Manuel Jovic kehrt außerdem ein mehrfacher Nationalspieler nach Salzburg zurück. Philipp Löffelberger, der zuletzt eine halbe Saison lang bei den Raiders Tirol ELF-Erfahrung getankt hat, wird ebenfalls kommende Saison wieder für die Ducks auflaufen.

Besonders groß ist die Freude darüber, dass die Salzburger endlich ihre eigene Heimstätte bekommen. Im Frühjahr wird in Liefering ein Kunstrasenplatz gebaut, bis 2024 soll das gesamte Footballzentrum fertig sein. "Wir wollen dem Football-Sport in Salzburg weiter einen Schub geben", betont Gappmayer.

Im Süden sorgt Bischofshofen für den Schub. Den Pongauern ist vergangene Saison der Aufstieg in die Division II geglückt. "Da spielen viele starke Teams. Unser oberstes Ziel ist vorerst der Klassenerhalt", sagt der Sportliche Leiter Michael Stelzhammer, der aber noch nach weiteren Football-Begeisterten sucht. "Im Jänner kann bei uns jeder zum Probetraining kommen."