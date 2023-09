Salzburger Damenteam feiert erstes Erfolgserlebnis in der 1. Bundesliga

Aufsteiger gewann zum Erstligaauftakt mit 5:1 gegen Bodensdorf, musste sich aber Kirchbichl mit 2:4 geschlagen geben.

Den Aufstieg in die 1. Tischtennis-Bundesliga hat das Damenteam des UTTC zwar letztlich nur dank des Rückzugs von Vorchdorf geschafft. Dass sie dort im unteren Play-off allerdings keineswegs ohne Chance sind, zeigte am Samstag gleich das erste Match bei der Sammelrunde in Kufstein.

Angeführt von Melanie Welkhammer und Lena Promberger, die je zwei Partien gewannen, setzten sich die Salzburgerinnen mit 5:1 gegen Bodensdorf/St. Urban 2 durch, wobei auch Nachwuchsspielerin Sophia Pichler einen Sieg beisteuerte. Gegen Kirchbichl konnten Welkhammer und Promberger nur ihre Duelle mit Teresa Oppelz für sich entscheiden. Bei der 2:4-Niederlage gingen allerdings drei der von den Salzburgerinnen abgegebenen Partien erst im fünften Satz verloren. Am Sonntag steht noch ein weiteres Match gegen Gastgeber Kufstein an, der mit zwei knappen Siegen in die Saison gestartet ist.