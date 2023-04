Salzburger Doktorand gewinnt FIS-Wissenschaftspreis

Christoph Thorwartl erhielt von einer internationalen Jury den "Young Investigators Award". Der Doktorand an der Uni Salzburg hat hauchdünne Sensorfolien entwickelt, die am Ski integriert werden, ohne die mechanischen Charakteristika des Skis zu verändern.

Beim "International Congress on Science and Skiing" (ICSS) in Saalbach-Hinterglemm, dessen Präsident Thomas Stöggl ist, diskutierten Forscher und Wissenschaftler aus 15 Nationen über die Zukunft des Skisports. Besonders erfreulich aus Salzburger Sicht war, dass Doktorand Christoph Thorwartl von einer internationalen Jury den von der FIS gesponserten "Young Investigators Award" erhalten hat.

Thorwartl hat im Rahmen seiner Dissertation an der Universität Salzburg gemeinsam mit Atomic und Joanneum Research den sogenannten "PyzoFlex®-Ski" entwickelt. Der Sensor-Ski liefert Informationen über die Fahrtechnik auf Basis hauchdünner Sensorfolien, die am Ski integriert werden, ohne die mechanischen Charakteristika des Skis zu verändern.

"Es freut mich persönlich, für die Betreuer und auch für den gesamten Fachbereich, dass Christoph den Award nach Salzburg geholt hat", betont Hermann Schwameder, Leiter des Fachbereichs Sport- und Bewegungswissenschaft der Universität Salzburg. Laut Helmut Holzer, Direktor Anticipation & Advanced Research von Atomic, sind die praktischen Anwendungsmöglichkeiten dieser dadurch gewonnen Informationen äußerst wertvoll und vielseitig, nicht zuletzt für die Skiproduktion selbst.