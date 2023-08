Salzburger Dominanz in der Westliga? St. Johann hat Hausaufgaben gemacht

Gibt Salzburg in der Westliga den Ton an? Die Auftaktrunden verliefen vielversprechend. Nach sechs Duellen zwischen heimischen Teams und Vertretern aus Tirol und Vorarlberg stehen fünf Siege zu Buche. Nur St. Johann musste sich (beim 0:3 in Dornbirn) geschlagen geben. Am Samstag (16 Uhr) wollen nun auch die punktelosen Pongauer zur Salzburger Dominanz beitragen. "Wir haben unsere Hausaufgaben gemacht und sind gut vorbereitet. In der Trainingswoche ist etwas weitergegangen", sagt St. Johanns Trainer Ernst Lottermoser vor dem Spiel bei der SPG Silz/Mötz. "Dass der Gegner große Qualität hat, hat er mit vier Toren gegen Hohenems bewiesen. Wir machen aber sicher keinen Ausflug nach Tirol."

Das gilt auch für Austria Salzburg, das nach dem 4:1 gegen Silz/Mötz nun am Samstag (18) in Schwaz gastiert. Wie in den drei Vorsaisonen sollen nach drei Runden neun Punkte am Konto der Violetten stehen. Auch Tabellenführer Bischofshofen, das im Topspiel Hohenems empfängt, und Überraschungsteam Grünau, zu Hause gegen Schlusslicht Rankweil (beide 17), wollen ihre Siegesserie verlängern. "Wir gehen demütig ins Spiel", betont Grünaus Sportlicher Leiter Helmut Rottensteiner. Während Stefan Federer, Julian Feiser und Christian Schnöll in den Kader zurückkehren, fehlt Moussa Dembele urlaubsbedingt. Das trübt die gute Stimmung nicht. "Wir sind da nicht kleinlich. Die Spieler sind keine Profis." Positiv gestimmt ist auch Saalfelden, das nach zwei Derbys am Samstag (18) gegen Imst den ersten Heimsieg anvisiert.