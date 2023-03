Salzburger Duo freut sich zum WM-Abschluss auf coole Strecke

Die Pinzgauer Sarah Dreier und Hannes Lohfeyer gehen im Individual noch einmal auf Medaillenjagd. Dreier hofft im Mixed auf den Finaleinzug.

Das große Ziel, eine Medaille bei der WM im Skibergsteigen zu holen, hat Sarah Dreier bereits erreicht. Am Mittwoch lief die 27-jährige Salzburgerin in ihrer Spezialdisziplin Vertical zu Silber. "Das war eines der größten Highlights meiner Karriere", betont Dreier, die am Samstag noch im Individual und tags darauf im abschließenden Mixedbewerb an den Start geht.

Groß gefeiert hat sie an den zwei rennfreien Tagen nicht, obwohl Vater, Mutter, Bruder und Freund in den WM-Ort Boí Taüll gereist sind, um sie vor Ort zu unterstützen. "Natürlich haben wir auf die Medaille angestoßen, aber sonst war vor allem Regeneration und Relaxen angesagt", erzählt Dreier.

Zu den Medaillenfavoritinnen zählt sie in den letzten beiden Rennen allerdings nicht mehr. "Aber die Individualstrecke taugt mir sehr. An einem guten Tag kann ich es da in die Top 10 schaffen. Im Mixed ist das Ziel, ins Finale der besten 12 zu kommen, egal wer mein Partner ist", meint die Pinzgauerin.

Nur knapp eine Medaille verpasst hat im Vertical Hannes Lohfeyer. Als Viertem fehlten dem 19-Jährigen am Ende nur 13 Sekunden auf Bronze. "Wirklich enttäuscht bin ich nicht, vielmehr froh darüber, dass bei mir auf internationaler Ebene endlich der Knopf aufgegangen ist", versichert der U20-Athlet aus Weißbach bei Lofer. Anders als Dreier ist er kein Verticalspezialist. "Mir liegt auch das Individual und die Strecke ist sehr cool. Ich hoffe, wieder in die Top 5 kommen zu können."