Salzburger Duo noch zu jung für die Chance auf eine Medaille

Luca Karl und Luka Mladenovic schwimmen bei U23-EM nur um Bestzeiten.

Zwei Salzburger Schwimmtalente haben es geschafft, sich für die U23-Europameisterschaft in Dublin zu qualifizieren. Im Kampf um die Medaillen werden die beiden aller Voraussicht nach aber (noch) nicht mitmischen, zählen doch Luca Karl mit 21 Jahren und Luka Mladenovic mit 19 zu den Jüngsten im Starterfeld. So stehen für sie bei den erstmals für diese Altersklasse ausgetragenen Titelkämpfen persönliche Bestleistung und das Sammeln von Erfahrung im Vordergrund.

Bei seinem ersten Start am Freitag konnte Luca Karl seine Topzeit über 1500 m Freistil nicht verbessern. "Er hatte Pech, dass seine Gegner nicht so schnell waren wie erhofft. So hat er sich nicht ziehen lassen können und musste viel allein schwimmen", erklärt Landestrainer Plamen Ryaskov. In 15:38,40 Minuten schlug Karl letztlich als Dritter an. "Damit war er knapp zwei Sekunden langsamer als seine Bestmarke, aber es war die schnellste von ihm an einem Vormittag erzielte Zeit", betont Ryaskov. Der zweite Lauf mit acht der Papierform nach schnelleren Schwimmern fand erst am Freitagabend (nach Redaktionsschluss dieser Ausgabe) statt.

Luka Mladenovic wärmte sich in der 4-x-100-m-Mixed-Staffel für seine Einzelstarts auf. Dabei fehlten Österreichs Team am Ende nur drei Zehntel auf den Einzug ins Finale. Auf seiner Paradestrecke 200 m Brust hofft der Salzburger am Samstagvormittag den Sprung in den Endlauf der besten acht zu schaffen. "Die Chancen stehen gut. Entscheidend wird sein, wie gut er so früh am Morgen schon sein kann. Das ist für Schwimmer einfach nicht die beste Tageszeit", erläutert der Landestrainer.

Mladenovic wird zudem noch über 100 m Brust und 200 m Lagen an den Start gehen. Luca Karl versucht sich zum Abschluss über 800 m Freistil. "Das Starterfeld hier ist einfach extrem stark. Als jüngerer Teilnehmer hast du da eigentlich keine Chance. In den nächsten Jahren wird es dann aber sicher besser für die beiden aussehen", meint Ryaskov.