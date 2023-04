Salzburger Enten tobten sich gegen steirische Bären aus

Die Ducks setzten sich beim AFL-Aufsteiger aus Graz mit 48:7 durch. Camron Madden und David Kanyinda scorten jeweils doppelt.

Die Ducks haben auch ihr zweiten Saisonspiel in der Austrian Football League (AFL) klar gewonnen. Die Salzburger ließen am Samstag Liganeuling Styrian Bears bei seinem Heimdebüt nur einen Ehrentouchdown, während sie selbst den Football sieben Mal in die Endzone brachten. Da der letzte Extrapunkt nicht verwertet wurde, endete das Match mit 48:7.

Nur der erste Pass saß nicht

Die Salzburger dominierten das Spiel von Beginn an, auch wenn Quarterback Kris Denton gleich seinen ersten Pass zum Gegner warf. Dass er es viel besser kann, zeigte der Amerikaner aber nur wenig später, als er Landsmann Cory Jones perfekt in der Endzone bediente. Noch vor dem ersten Seitenwechsel fand er Maximilian Reuter mit einem langen Ball. Im zweiten Viertel erhöhten Noah Touré als Passempfänger und Stefan Niebler per Extrapunkt auf 21:0.

Ehrentouchdown als Premiere

Nach der großen Pause fand die bis dahin komplett abgemeldete Offensive der Steirer etwas besser ins Spiel - zunächst aber ohne sich dafür zu belohnen. Nach einem weiteren Salzburger Touchdown durch David Kanyinda schrieben die Bears dann selbst erstmals in der AFL an. Passenderweise war es Vereinslegende Stefan Florian, der den Ball in die Endzone trug, nachdem ihn die Ducks-Defensive komplett aus den Augen verloren hatte. Das sollte aber das letzte große Geschenk der Gäste sein. Kanyinda erzielte noch seinen zweiten Touchdown, Madden legte zwei weitere zum 48:7-Endstand nach.

"Ich bin stolz auf mein Team, meine Jungs haben auch im zweiten Match gezeigt, dass sie heuer noch mehr vorhaben", freute sich Salzburgs Headcoach Nick Johansen. "Jetzt setzen wir uns in den Bus und feiern ein wenig, bevor wir uns morgen auf Prag fokussieren."