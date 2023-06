Salzburger Fußball-Unterhaus: Den falschen Weg eingeschlagen

Ohne Zusammenarbeit der Clubs droht ein finanzieller Kollaps.

Wie der Amateurfußball in zehn Jahren aussieht, ist schwer vorherzusagen. Dass in den vergangenen Jahren der falsche Weg eingeschlagen wurde, ist aber unbestritten. Wenn manche Vereine bereits Nachwuchsspielern eine monatliche Entlohnung bieten oder Eltern für ihre teilweise minderjährigen und nicht immer besonders talentierten Kinder finanzielle Entschädigungen im Bereich von 10.000 Euro pro Saison fordern, dann kann etwas nicht stimmen. In der Angst, die Ziele nicht zu erreichen, schalten in der Transferphase dann immer mehr Funktionäre ihr Hirn aus und zahlen teils wahnwitzige Summen. Ob dies die Clubkasse überhaupt zulässt, wird oftmals erst nach der Zusage überlegt.

Dass Fußballer ohne monatliche Entlohnung ihrem Hobby nachgehen, ist leider zur Ausnahme geworden. Dabei wird es in den kommenden Jahren wieder mehr klassische Hobbykicker brauchen, die auch ohne viel Geld dem runden Leder nachjagen. Denn die Vereinskassen werden aufgrund steigender Erhaltungskosten und Sponsorausfällen nicht mehr lange so üppig gefüllt sein wie zuletzt dank Coronahilfen. Der finanzielle Kollaps ist nur zu vermeiden, wenn die Clubs endlich zusammenarbeiten und sich nicht länger von den Kickern ausspielen lassen.