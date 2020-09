Salzburger Fußball-Unterhaus: Ein Kicker wurde positiv auf Corona getestet - das hat Folgen für mehrere Clubs

Der Coronafall in den Reihen der Obertrumer, die in der 2. Landesliga Nord spielen, dämpft die Freude nach zwei Derbysiegen gegen Mattsee.

Der Jubel der Obertrumer Fußballer nach dem Derby der 2. Landesliga Nord in Mattsee war groß: Sowohl die Kampfmannschaft (6:0) als auch das 1b-Team (7:3) hatten den Lokalrivalen am Samstag klar besiegt. Doch der Dämpfer folgte keine 24 Stunden später: Sonntagmittag informierte ein Obertrumer Spieler, der am Wochenende weder im Einsatz noch am Sportplatz gewesen war, die Vereinsverantwortlichen, dass er positiv auf das Coronavirus getestet wurde.

"Er fühlt sich schon wieder gesund und auch alle anderen, die mit ...