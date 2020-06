Der Amateurfußball kann aufatmen: Ab 1. Juli dürfen die Vereine wieder trainieren, bereits in der zweiten August-Woche startet die Meisterschaft.

Nach monatelanger Pause wegen des Coronavirus haben die Amateurkicker in Salzburg wieder Grund zur Freude. Die Regierung gab am Mittwoch bekannt, dass ab 1. Juli uneingeschränktes Training und auch Spiele wieder möglich sind. Der Vorstand des Salzburger Fußballverbandes stellte am ...